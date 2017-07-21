Спасатели рассказали, как пережить непогоду в Москве

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В пятницу, 21 июля, в столице ожидается гроза. Об этом рассказали в центре "Фобос". Возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Во время непогоды не исключены повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций. В МЧС дали москвичам рекомендации, как вести себя во время стихии.

В Москве в пятницу ожидаются кратковременные ливневые дожди, местами с грозами. Это вызвано холодным атмосферным фронтом, который пройдет через столицу, рассказали "Газете.ру" в центре "Фобос".

Тем временем МЧС продлило экстренное предупреждение для Москвы и Подмосковья. В ведомстве предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 23 градусов, прогремят грозы. Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.

Ранее синоптики рассказали, что традиционного жаркого июля в Москве и Подмосковье уже не будет, а средняя температура летней погоды в Москве ниже климатической нормы на 2,5-3,5 градусов.