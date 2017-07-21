Москва получит третью в этом году международную транспортную награду

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Премию столице вручат за создание и запуск Московского центрального кольца, сети наземного транспорта "Магистраль", а также за развитие пешеходного пространства.

Жюри международной премии "Устойчивое развитие транспорта" (Sustainable Transport Award) отметит достижения Москвы специальным призом "За особые заслуги". Победителей объявили на транспортном саммите Mobilize в столице Чили Сантьяго, сама же церемония вручения премии состоится в январе 2018 года в Вашингтоне. В конкурсе участвовали города Франции, США, Колумбии, Китая и других стран, сообщает TVC.RU.

"У Москвы уникальное достижение — это уже третья награда в 2017 году. Ни один город мира не показывал таких успехов за такой короткий срок", — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также в этом году город получил премию "Особое признание" Global Public Transport Awards от Международного союза общественного транспорта (UITP) и приз "За вклад в развитие парковочного пространства" от TomTom.

Международная премия Sustainable Transport Award, основанная в 2005 году, является одной из самых престижных транспортных наград в мире. Ее получают столицы и мегаполисы за достижения в области развития транспортной инфраструктуры. В жюри премии входят эксперты Всемирного банка, Института транспорта и развития в Нью-Йорке и представители экспертных организаций в области транспорта и развития городской среды.