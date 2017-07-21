Под Рязанью мужчина зарезал свою семью, после чего покончил с собой

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37-летний житель Рязанской области зарезал свою 35-летнюю жену и двух сыновей 12 и 9 лет, после чего покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. На месте инцидента работают правоохранители и криминалисты.

В Рязанской области расследуют уголовное дело об убийстве семьи из четырех человек, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в Сасовском районе. По предварительным данным, 37-летний мужчина нанес множественные ножевые ранения своей 35-летней жене и двум сыновьям 9 и 12 лет, от чего те скончались. После чего мужчина решил покончить с собой.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего". На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.