США могут запретить туристические поездки в КНДР

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США намерены запретить своим гражданам посещать Северную Корею. Сообщается, что официально о запрете объявят 27 июля. Вступит в силу он через 30 дней и с этого момента паспорт любого американца, посетившего КНДР, станет недействительным.

Власти США намерены запретить своим гражданам посещать КНДР, об этом сообщает BBC со ссылкой на двух туроператоров — Koryo Tours и Young Pioneer Tours.

Сообщается, что официально власти объявят об этом 27 июля, а сам запрет вступит в силу через 30 дней. С этого момента паспорт любого американца, который посетит КНДР, будет признан недействительным.

Ранее туроператор Young Pioneer Tours организовал поездку в Северную Корею американца Отто Вомбиера, которого в марте 2016 года приговорили к 15 годам каторжных работ по обвинению в "антигосударственном деянии". Вомбиер пытался украсть политический плакат в гостинице, где проживал как турист. Он провел в заключении 17 месяцев, после чего его вернули в США в состоянии комы. Через несколько дней Вомбиер скончался.

Северокорейская сторона утверждает, что у молодого человека был ботулизм. Семья Вомбиера и американские врачи с этим диагнозом не согласны.

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