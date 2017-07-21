В Москве рассказали о последствиях заигрывания США с боевиками в Сирии

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Заигрывание США с сирийскими боевиками может привести к непредсказуемым военным и политическим последствиям, заявил замглавы Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин. По его словам, Москва неоднократно озвучивала свою позицию по этому поводу.

В МИД России прокомментировали информацию о решении президента США Дональда Трампа свернуть программу по вооружению сирийской оппозиции.

"Из официальных источников мы ничего не слышали о каком-либо решении, принятом в Вашингтоне на данный счет. Ничего не знаем также о состоянии аналогичных программ, которые могли бы осуществляться по линии других американских ведомств. Нам разведка США не докладывает. Кроме того, в газете отмечалось, что Белый дом определился с ЦРУ месяц назад – до президентской встречи в Гамбурге", - отметил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

Он напомнил, что Москва неоднократно озвучивала свою позицию по поводу заигрывания США с сирийскими боевиками. "Это может привести к непредсказуемым военным и политическим последствиям. Мы неоднократно указывали американцам на их неразборчивость в том, с кем они имеют дело в Сирии, преследуя собственные геополитические интересы. Добивались от Вашингтона размежевания между так называемой "умеренной" оппозицией и откровенными террористами, включая местное ответвление "Аль-Каиды" – "Джабхат ан-Нусру" (террористические организации запрещены в России, - прим. ред.), которую Пентагон при проведении своих операций почему-то не трогает", - сказал Кожин.

На Смоленской площади отметили, что значительная часть боевиков, которых американская сторона подготовила в рамках программы "Обучи и оснасти", в итоге примкнули к запрещенному в России "Исламскому государству" и "нусровцам". "Это не что иное, как повторение печального опыта Афганистана и Ливии. Последствия, кажется, очевидны всем", - говорится в сообщении Кожина на сайте МИД.

"Если вернуться к Гамбургу, то, как отметил Президент России Владимир Путин, обсуждение сирийской тематики показало наличие у Дональда Трампа понимания, что совместными усилиями наши государства могут многого добиться в деле урегулирования конфликта в Сирии. Конкретным результатом такого взаимодействия уже стала российско-американо-иорданская договоренность от 7 июля по южной зоне деэскалации. Надеемся, что это заложит основу для продвижения вперед по другим направлениям", - сказал Кожин.