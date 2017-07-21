Российские астрономы раскрыли тайну рождения черных дыр

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Российские астрономы раскрыли тайну рождения чёрных дыр. Учёные считают, что на заре юности Вселенной облик и размеры галактик формировали "зародыши" сверхмассивных чёрных дыр. Истинные сценарии их возникновения буквально поразили астрофизиков.

Они до сих пор - главная загадка космоса. Не звезды и не планеты. Таинственные "черные дыры". Эти объекты во Вселенной, кардинально меняющие привычное представление о пространстве и времени, обладающие просто невероятным гравитационным притяжением, но при этом практически невидимые и изначально почти неподдающиеся наблюдению - ученых волнуют вот уже несколько веков. И если ответа на вопрос - что там внутри - у науки пока так и не существует, то тайну их рождения российские астрофизики уже открыли, передает "ТВ Центр".

Черные дыры - старожилы и возникли еще на самых первых этапах возникновения нашей Вселенной. Предполагается, что сверхмассивные черные дыры появились в результате коллапса гигантских облаков из "чистого" атомарного водорода или благодаря сгусткам темной материи. Черные дыры, по сути, рождали новые черные дыры. И как предполагают ученые, именно они могли сыграть ключевую роль в формировании всех галактик.

"Черные дыры, предсказанные нашей моделью, должны были присутствовать во Вселенной в достаточном количестве, чтобы объяснить все образовавшиеся шаровые скопления. Они указывают на существование достаточного числа черных дыр с массой в несколько тысяч Солнц, чтобы они могли стать "зародышами" шаровых скоплений", - пояснил Александр Долгов из Института теоретической и экспериментальной физики РАН.

А эти "шаровые скопления" - древнейшие семейства звезд - в свою очередь считаются "зародышами", вокруг которых изначально и сформировались ядра всех известных на сегодняшний день - и спиральных, и эллиптических галактик. Астрофизики даже предполагают, что черные дыры выступали во Вселенной в роли оригинальных дирижеров и вполне могли управлять ростом галактик, влиять на их размеры - форму и массу. По крайней мере, если галактики создавались именно по этой модели, говорят исследователи, то теперь можно объяснить одну из научных загадок - почему самые ранние галактики обладают очень большой массой и имеют очень тяжелые черные дыры. Они просто очень давно живут.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".