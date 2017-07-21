На московских улицах появились более 600 остановок с бесплатным Wi-Fi

Теги: Москва транспорт wi-fi

В Москве установили более 600 остановок общественного транспорта с бесплатным доступом к Wi-Fi. Однако у Мосгорстранса нет задачи провести интернет на каждую остановку, а только туда, где наибольший поток пассажиров.

В столице установили более 600 остановок общественного транспорта с бесплатным доступом к Wi-Fi, рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его словам, остановки нового поколения устанавливаются в рамках больших реконструкций, как, например, "Моя улица".

Михайлов добавил, что нет задачи оборудовать бесплатным интернетом каждую остановку в городе. Доступ к Wi-Fi будет обеспечиваться на остановках с наибольшим потоком пассажиров.

В Мосгортрансе отметили, что также закупят электробусы, оснащенные USB-зарядками и Wi-Fi.

Сейчас доступ к бесплатному и беспроводному интернету есть в московском метро, на московском центральном кольце и в аэроэкспрессах.

Читайте также:

Москва получит третью в этом году международную транспортную награду

Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия

В столице стартовал фестиваль "Московское лето"