В Киеве стартовали переговоры Лукашенко и Порошенко

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Русские, белорусы и украинцы - ядро восточно-европейской цивилизации. Такое заявление в пятницу сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Обновление: Порошенко назвал дату переговоров глав "нормандской четверки"

Александр Лукашенко прибыл в Киев с официальным двухдневным визитом. В настоящее время белорусский лидер проводит переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, передает "ТВ Центр".

Главы государств обсудили развитие политического, торгового и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделили теме урегулирования кризиса в Донбассе. В ходе переговоров Лукашенко предложил Украине создать межрегиональный форум сотрудничества. При этом глава Белоруссии отметил успешные контакты с Россией и Китаем.

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Порошенко назвал дату переговоров глав "нормандской четверки"