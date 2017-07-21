На ВДНХ реставрируют знаменитые фонтаны

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На ВДНХ возвращают жизнь знаменитым фонтанам. Уникальные памятники советской эпохи время не пожалело. Многое, увы, утрачено. И теперь реставраторам нужно не только заменить старые коммуникации, но главное - воссоздать величественный облик фонтанов парка. Причём, нередко буквально по частям.

Визитная карточка ВДНХ - арка главного входа, красующаяся в фотоальбомах туристов со всего мира - теперь в лесах. Как и многие другие объекты - исторические павильоны и фонтаны - активные работы скрыты за баннерами. Реставраторы приглашают заглянуть внутрь. Например, скульптурная группа "Тракторист и колхозница" вскоре заиграет новыми красками, передает "ТВ Центр".

Реставраторам возвращают и утерянный лоск. Арка северного входа, некогда основные ворота на территорию ВДНХ, долгое время просто разрушалась на глазах, а сейчас выглядит как в момент открытия. В процессе реконструкции в данный момент и знаменитая аллея фонтанов. Под ними меняют сгнившие до состояния трухи коммуникации.

Серьезной реконструкции подземных сетей не было с самого запуска фонтанов, то есть 66 лет. Фонтан "Золотой колос", возможно, многие помнят просто как архитектурный объект. Последний раз в нем была вода в 1982 году. Уникальный объект, состоящий из трех сотен фрагментов, сейчас разобрали на части и стараются спасти.

"С реставраторами мы обследовали каждый фрагмент, видите, эта "трещиноватость" на поверхности всех элементов свидетельствует как раз о деструкции. Вот видите, я ничего не отрываю, они сами отходят", - говорит куратор реставрационных работ на ВДНХ Юлия Логинова.

У этого объекта та же судьба - за ним не ухаживали. Да и как оказалось, что само основание, на которое крепятся колосья, сгнило. Каркас был сделан из неподходящего так называемого "черного" металла.

Основа фонтана станет конструкция из нержавеющей стали. Декоративное оформление будет, как паззл, кропотливо воссоздано. Как в бывшем павильоне "Природа". Пустующее, полуразрушенное здание стало домом для международного центра балета.

Директор центра рассказывает - одна только атмосфера учит юных балерин расправлять плечи и держать спину ровно. Да и панорамные окна с видом на развивающийся парк - дополнительный источник вдохновения.

Кристина Одиноченко, Александр Давыдов, "ТВ Центр".