Жители Тверской улицы своими руками уложили плитку в рамках "Моей улицы"

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На благоустройство Тверской улицы в Москве вышли местные жители. В рамках программы "Моя улица" желающим предложили своими руками попробовать уложить тяжелую гранитную плитку.

В пятницу благоустраивать Тверскую улицу вышли местные жители. Так они смогли на собственном опыте понять, каково это - укладывать тяжелую гранитную плитку, передает "ТВ Центр".

Желающим выдали спецодежду, а также каски, и они собственноручно положили несколько гранитных булыжников около Музея современного искусства.

Благоустройство Тверской, а также площади Тверской заставы по программе "Моя улица" близится к завершению. Сделано много, в том числе все коммуникации убраны под землю - никаких висячих проводов. И вот теперь приводят в порядок саму дорогу.

"Я думаю, через три недели улицы Тверская и 1-я Тверская-Ямская примут свой современный облик, плитка будет уложена, будут стоять фонари, а люди, которые проживают по улице Тверской, и гости столицы не будут испытывать неудобств", - сказал руководитель департамента по благоустройству компании-генподрядчика Виктор Карпухин.

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