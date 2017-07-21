ОПГ наладила канал поставки кокаина в Подмосковье с помощью пенсионеров

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В Подмосковье начался суд над поставщиками кокаина из Колумбии и Парагвая. Партии наркотика поступали из Латинской Америки в Россию транзитом через Германию под видом посылок, якобы содержащих предметы бытового назначения. Их получали не осведомленные о тайных перевозках люди, в основном пенсионеры.

Наркотики в музыкальной установке. В Подмосковье перед судом предстанут наркоторговцы, поставлявшие в Россию кокаин из Парагвая и Колумбии, передает "ТВ Центр".

Наркотик они прятали в посылках. Во время получения одного из таких посланий злоумышленники и были задержаны. В банду входили граждане Венесуэлы, Колумбии и России. Причем для реализации своих планов они использовали простых граждан, которые даже и не знали, что становились участниками преступной схемы.

"Кокаин тщательно маскировался внутри таких пересылаемых предметов, как музыкальная установка. За получение посылок в почтовых отделениях гражданам, неосведомленным о содержании бандероли, платили денежное вознаграждение. В основном для данных целей привлекали пенсионеров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Члены банды уже признались в содеянном. В ближайшее время заседания по нескольким уголовным делам начнутся сразу в двух подмосковных судах.

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