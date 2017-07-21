Московские пляжи ждут отдыхающих

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Почти половина лета позади, а столичные пляжи до сих пор практически пустынны. Такого не случалось почти четверть века. Что тут поделать, не хотят москвичи лезть в холодную воду. И даже чистые водоемы, которые город подготовил к пляжному сезону, их не могут соблазнить. Впрочем, не всех такая погода пугает, кому-то, напротив, даже облегчает жизнь.

Каждый день он дозором обходит владенья свои. И ничего, что любимый москвичами пляж в Серебряном Бору, скорее, пуст, чем полон, и редкий отдыхающий рискнёт доплыть до буйков. У Артёма служба такая - спасать, передает "ТВ Центр".

"Если можно пошутить - в этом году спасли только одного утёнка, который отделился от своей матери. Ну, мы его нашли, поймали и к матери отдали", - рассказал Артём Саркисян.

Вместо мороженого - все больше горячая кукуруза в ходу. И форма одежды у отдыхающих этим летом - оригинальная. Новые пляжные тренды в Москве - куртка потеплее и плед.

"Сезон, конечно, такой, погода немножко дождливая. Но в любом случае, востребовано, в любом случае люди приходят. В выходные очень много народу и, в принципе, в будни, когда погода позволяет, все равно народ отдыхать едет к нам в Серебряный бор", - отметил директор Дирекции природных территорий "Москворецкий" Роман Мацура.

Летний сценарий природа пишет сама, и на этот раз сюжет закрутила лихо. В один день погода не раз меняется. Впрочем, найти температуру воды в 28-29 градусов, как на теплых побережьях, можно и в Москве. В открытых бассейнах. Как, например, в Лужниках.

Все прелести открытых бассейнов москвичи давно оценили - чистота, комфорт, воздух, солнечные ванны. И на плохую погоду, неудавшийся пляжный сезон или отсутствие посетителей тут вообще не жалуются.

Москва вообще к пляжному сезону серьезно готовилась. Есть и комфортные, безопасные места для купания, где и за качеством воды следят, и все удобства в наличии - душевые, кабинки для переодевания, лежаки, детские, спортивные площадки и кафе. Вот и синоптики вроде в очередной раз обещают - потеплеет скоро, на следующей неделе непременно. Может, и правда - одумается, наконец, жаркое лето, заглянет и в Москву. Время у него на это еще есть.

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, Максим Сидоренко, "ТВ Центр".