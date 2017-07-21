CAS оставил в силе дисквалификацию футболиста ЦСКА Еременко

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CAS отклонил апелляцию полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко. Таким образом, футболист, проваливший в 2016 году допинг-пробу, показавшую употребление им кокаина, не сможет играть в футбол на профессиональном уровне до ноября 2018 года.

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Роман Еременко не сможет вернуться в профессиональный спорт в 2017 году. Такое решение принял спортивный арбитражный суд (CAS), передает ТАСС.

В марте сторона игрока просила сократить дисквалификацию у УЕФА. Однако в Союзе европейских футбольных ассоциаций оставили решение в силе. При этом там сняли наказание в виде полного отстранения от футбола.

УЕФА дисквалифицировал игрока ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко за нарушение антидопинговых правил до 18 ноября 2018 года. Финский полузащитник был наказан на два года за употребление кокаина. Допинг-пробу взяли после матча Лиги чемпионов "Байер" - ЦСКА в сентябре в 2016 году.

В декабре ФИФА приняла решение расширить дисквалификацию Еременко, в связи с чем, ему запрещено участвовать во всех турнирах под эгидой этой организации.