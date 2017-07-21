На Москву обрушился ливень с крупным градом. Видео

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Дождь, гроза, а ещё град и сильный ветер - в пятницу в столице неспокойно. В городе до конца дня объявлен "жёлтый" уровень опасности.

Сильный дождь с крупным градом обрушился на Москву в пятницу днем. Непогода бушевала несколько минут, сообщает TVC.RU.

Ранее МЧС продлило экстренное предупреждение для Москвы и Подмосковья. В ведомстве предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду, до конца дня в столице объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Это значит, что если погода ухудшится, из-за сильного ветра могут обрушиваться деревья и любые слабоукреплённые конструкции.

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