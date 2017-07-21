Суд смягчил наказание водителю, сбившему девочек-близняшек

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Суд смягчил приговор водителю Gelandewagen, сбившему девочек-близняшек, с трех до полутора лет ограничения свободы. Судья учел в качестве смягчающего обстоятельства добровольное возмещение ущерба и морального вреда на один миллион рублей.

Мосгорсуд смягчил приговор водителю Gelandewagen Александру Шарому и назначил наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы вместо трех, передает РИА Новости.

Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства добровольное возмещение ущерба и морального вреда на один миллион рублей. До этого Шарый перевел семье потерпевших еще два миллиона рублей.

26 декабря 2016 года на западе Москвы Шарый сбил двух восьмилетних девочек-близнецов, которые переходили с мамой дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП, а детей доставили в больницу с тяжелыми травмами. У одной из девочек сломана челюсть, она потеряла почти все коренные зубы.

На следующий день после ДТП Шарый самостоятельно пришел к следователям. Расследование дела проходило в особом порядке без изучения доказательств и допроса свидетелей, поскольку Шарый полностью признаю свою вину, за что ему смягчили наказание.

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