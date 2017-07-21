Убийцы инспекторов ДПС в Подмосковье получили долгие сроки заключения

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В пятницу Мособлсуд приговорил трех фигурантов дела о нападении на сотрудников ДПС в Солнечногорском районе к заключению на срок от 23 лет до пожизненного.

Суд вынес приговор по делу об убийстве полицейских в Солнечногорском районе. Об этом сообщает в пятницу "ТВ Центр".

Михаил Константинов будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы, а его предполагаемые сообщники Денис Константинов и Роман Дука получили 23 и 24 года колонии строгого режима соответственно. Суд также постановил удовлетворить гражданские иски родственников убитых о компенсации морального вреда в размере 20 миллионов рублей за каждого погибшего офицера ДПС.