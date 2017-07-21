В Испании эксгумировали тело Сальвадора Дали
Теги: Культура испания художник смерть
Могилу Сальвадора Дали вскрыли в Испании ради установления отцовства. Эксгумации тела требовала 60-летняя испанка, утверждающая, что является дочерью великого художника.
В Испании вскрыли могилу Сальвадора Дали ради теста ДНК на установление отцовства. Об этом сообщает "Русская планета".
Эксгумации тела художника потребовала 60-летняя Пилар Абель Мартинес. Она утверждает, что является дочерью Дали.
Специалисты, проводившие эксгумацию, обнаружили его тело в идеальном состоянии, отметив, что даже знаменитые усы художника сохранили былую форму.
Результаты ДНК-экспертизы будут известны через несколько недель.