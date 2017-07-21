В Испании эксгумировали тело Сальвадора Дали

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Могилу Сальвадора Дали вскрыли в Испании ради установления отцовства. Эксгумации тела требовала 60-летняя испанка, утверждающая, что является дочерью великого художника.

В Испании вскрыли могилу Сальвадора Дали ради теста ДНК на установление отцовства. Об этом сообщает "Русская планета".

Эксгумации тела художника потребовала 60-летняя Пилар Абель Мартинес. Она утверждает, что является дочерью Дали.

Специалисты, проводившие эксгумацию, обнаружили его тело в идеальном состоянии, отметив, что даже знаменитые усы художника сохранили былую форму.

Результаты ДНК-экспертизы будут известны через несколько недель.