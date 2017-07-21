Умерла дочь тренера "Спартака" Романа Пилипчука

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Футбольный клуб "Спартак" выразил соболезнования члену своего тренерского штаба Роману Пилипчуку. У него умерла 23-летняя дочь Мария.

В семье тренера московского футбольного клуба "Спартак" Романа Пилипчука произошло горе. Умерла дочь Мария, которой было всего 23 года. Об этом сообщается на сайте "красно-белых".

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье", - говорится на сайте клуба.

Роман Пилипчук входит в тренерский штаб чемпионов России с июня 2016 года.