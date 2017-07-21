"Переходит грани разумного": Лавров ответил на заявления главы ЦРУ

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Высказывания директора ЦРУ Майкла Помпео о якобы давней истории вмешательства России в американские выборы вызвали удивление в Москве. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что такие бездоказательные заявления переходят все разумные грани.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу прокомментировал слова главы ЦРУ Майкла Помпео о "российском вмешательстве".

"Если это утверждение означает, что мы вмешивались в выборы в 2008 году и 2012 году, то, значит, президент Барак Обама обязан нам своими победами. Я оставляю это без комментариев, по-моему, это уже переходит грани разумного", - приводит слова главы МИД России "ТВ Центр".

Ранее директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что Россия пытается создавать предлоги для того, чтобы создавать сложности на пути проведения Вашингтоном своей политики. По его словам, Москва "выискивает места, где может осложнить нашу жизнь".

Кроме того, Помпео сказал, что у него нет серьезных свидетельств тому, что Россия в Сирии воюет против запрещенной в нашей стране террористической группировки "Исламское государство". По его словам, вовлеченность россиян в эту борьбу "минимальна".