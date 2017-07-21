Пьяный водитель прокатился по пешеходной лестнице в Анапе

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В Анапе задержан мужчина, который за рулем своего автомобиля ездил по пешеходной лестнице. По словам очевидцев, водитель был пьян.

В Анапе пьяный водитель съехал на автомобиле Mercedes с лестницы в районе городского рынка. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на МВД по Краснодарскому краю.

Об инциденте сообщили очевидцы. По их словам, иномарка двигалась по лестнице, на которой находились люди. При этом водитель кричал на прохожих из окна авто.

Прибывшие на место ЧП полицейские задержали 41-летнего водителя. В отношении него составлено три протокола об административном правонарушении.