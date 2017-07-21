"ВИМ-Авиа" объяснила отказ пустить беременную пассажирку на борт

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Представители "ВИМ-Авиа" сослались на правила авиакомпании после того, как их попросили прокомментировать инцидент с беременной пассажиркой. О том, что женщину не пустили на рейс Москва - Магадан, стало известно накануне вечером.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" объяснила причину недопуска на борт беременной пассажирки с двумя детьми, которые намеревались улететь из Москвы в Магадан, пишет "Ридус".

"В соответствии с правилами авиакомпании (опубликованы на сайте авиакомпании), перевозка беременных женщин производится при условии, если она выполняется не позднее восьми недель до предполагаемого срока родов, при отсутствии угрозы преждевременных родов", - говорится в комментарии перевозчика.

Об инциденте, который произошел в аэропорту "Домодедово", СМИ писали накануне вечером. По словам самой женщины, сотрудники "ВИМ-Авиа" указали на ее большой живот и потребовали медсправку. В итоге ее не пустили на борт самолета.

"Авиакомпания была вынуждена отказать в перевозке указанной пассажирке, чтобы не подвергать риску ее жизнь и жизнь ее будущего ребенка", - подчеркнули в "ВИМ-Авиа".

По данным СМИ, будущая мать с двумя детьми провела в аэропорту целые сутки, надеясь, что авиакомпания изменит свое решение или вернет деньги за купленный билет. Женщина также заявила, что при покупке билета никто не предупредил ее, что поздний срок беременности может стать препятствием для вылета. В итоге пассажирка отправилась в Тулу.

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