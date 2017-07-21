ЦБ ответил Генпрокуратуре на протесты против решений по банку "Югра"

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Центробанк направил в Генеральную прокуратуру подтверждение своей позиции о необходимости введения временной администрации в банке "Югра" и осуществлении страховых выплат вкладчикам. Ранее ГП не выявила никаких нарушений в "Югре" и потребовала отменить приказы ЦБ.

Банк России ответил Генеральной прокуратуре на протесты по банку "Югра", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В сообщении Центробанк подтвердил свою позицию о необходимости введения временной администрации в банке "Югра" и осуществлении страховых выплат для защиты вкладчиков.

Ранее Генпрокуратура потребовала проверить правомерность действий ЦБ, который ввел в "Югре" временную администрацию. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, "Югра" является финансово-устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности и имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности.

Несмотря на протест Генпрокуратуры, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 20 июля начало выплаты вкладчикам банка "Югра" в соответствии с запланированным графиком. Выплаты осуществляют 5 банков-агентов: Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, "Открытие" и "Уралсиб".

10 июля ЦБ ввел временную администрацию на шесть месяцев в лице АСВ в "Югре" – банке, который входит в топ-50 крупнейших в России кредитных организаций, в связи с его неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В банке также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.