Госдума ушла на летние каникулы

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В Госдуме завершилась весенняя сессия. Депутаты успели принять 225 законов.

Депутаты Госдумы ушли на каникулы, завершив весеннюю сессию. Следующее заседание парламента пройдет только 13 сентября, сообщает Газета.ru.

Подводя итоги весенней сессии, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил повышение качества законопроектов. По его словам, было принято 225 законов.

"Это очень хороший показатель, который говорит именно о качестве вносимых законопроектов, а также о том, что качество вносимых законопроектов растет. Значит, не зря мы с вами многие процедуры внедрили в работу: и согласование с фракциями, и сейчас создали специальное подразделение - правовое управление, чтобы сопровождались инициативы", - сказал он.