Ливень с крупным градом обрушился на Москву. Видео

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Сильный ливень с крупным градом обрушился на Москву в пятницу днем. Местами град буквально застилал землю ледяным ковром.

Проливной дождь, шквалистый ветер и крупный град — Москву накрыл мощный грозовой фронт. Об этом сообщает "ТВ Центр". Москвичей призывают быть аккуратнее и внимательнее на дорогах. В городе сейчас действует жёлтый уровень погодной опасности.

В течение дня ожидаются грозы и резкое усиление ветра, местами до 20 метров в секунду. Пользователи соцсетей уже делятся видео и фото, сопровождая их подписями об "очень июльской" погоде. Сообщается, что в некоторых районах города град застилал землю ледяным ковром.

Однако синоптики дают оптимистичные прогнозы — в город вернётся солнце.