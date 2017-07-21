Порошенко назвал дату переговоров глав "нормандской четверки"

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Телефонные переговоры "нормандской четверки" состоятся 24 июля. Дату анонсировал украинский президент Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее в Киеве состоялись переговоры глав двух государств.

Обновление: Песков подтвердил дату телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки"

Телефонные переговоры глав "нормандской четверки" состоятся 24 июля. Об этом на совместном брифинге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил украинский президент Петр Порошенко, пишет Газета.Ru.

"Уже в понедельник [24 июля] состоятся телефонные переговоры в нормандском формате. И я буду требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения", - сказал Порошенко.

Ранее в Киеве состоялись переговоры Порошенко и Лукашенко. По итогам встречи Украина и Белоруссия подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере культуры, науки и межнациональных отношений.

Главы министерств культуры стран подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2017 - 2021 годы, а также соглашение о сотрудничестве в сфере межнациональных отношений. Кроме того, было подписано соглашение между главами Национальных академий наук Украины и Белоруссии о научном сотрудничестве.

В самом начале процедуры подписания двусторонних документов, на которой присутствовали главы двух государств, девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!" Кроме того, такой лозунг был написан у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и силой вывели из зала.

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