Активистка с голой грудью помешала встрече Лукашенко и Порошенко. Видео

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Подписание документов между президентами Украины и Белоруссии Петром Порошенко и Александром Лукашенко в Киеве было омрачено неприятным инцидентом. Во время церемонии появилась девушка с оголенной грудью и начала кричать "Жыве Беларусь!". Она была немедленно схвачена охранниками и удалена из зала.

Активистка попыталась сорвать подписание лидерами Украины и Белоруссии двусторонних документов в Киеве. Видео инцидента опубликовал телеканал "112 Украина", который вел прямую трансляцию заседания.

На записи видно, как в зале появилась девушка с обнаженной грудью и начала что-то громко выкрикивать. Некоторые СМИ разобрали фразу: "Жыве Беларусь!". Лозунг также был написан на ее теле. Активистка пыталась пробиться к Петру Порошенко и Александру Лукашенко, но была сразу схвачена охранниками и выведена из зала. По данным украинских СМИ, это участница Femen Анжелина Диаш.

Главы стран в пятницу обсуждали развитие политического, торгового и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделили теме урегулирования кризиса в Донбассе.

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