Жанна Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве отца

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Дочь политика Бориса Немцова просит отменить приговор по делу об убийстве отца и направить дело в прокуратуру для переквалификации на статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

Жанна Немцова, дочь убитого политика Бориса Немцова, обжаловала приговор пяти подсудимых по делу об убийстве ее отца, передает "Интерфакс".

Адвокаты Жанны требуют вернуть дело в прокуратуру для переквалификации со статьи "Убийство" на статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", поскольку Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, сопредседателем партии "ПАРНАС".

Ранее Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Другие фигуранты дела - Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.

19 июля защита подсудимых обжаловала приговор. Она просят отменить его и отправить дело на новое рассмотрение со стадии отбора присяжных.

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