Чем грозит Украине противостояние Порошенко и Авакова

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Украина умеет ценить профессиональные кадры. Особенно их ценит министр внутренних дел Арсен Аваков, который лично назначил Вячеслава Аброськина первым замглавы Нацполиции. Что только еще раз подтвердило упорные слухи - в Киеве идет подготовка к смене власти.

Ещё три года назад Петр Порошенко и Арсен Аваков стояли плечом к плечу, защищали Украину от агрессора и обещали скорый мир. Сегодня мира нет даже уже и между ними. Их политическая борьба больше похоже на войну, причем происходит она на улицах Киева, передает "ТВ Центр".

Национальный корпус "Азова", что напрямую подконтролен Авакову, блокирует центр города, парламент – в окружении, стягиваются сотни прошедших войну на Донбассе боевиков, для вида вперёд пускают несколько пенсионеров. "Азов", состоящий из нацистов, давно считается личной гвардией Авакова. Чтобы их легализовать, министр интегрировал теперь уже не батальон, а официально полк в возглавляемое им же МВД. Боевики отлично экипированы и на их услуги, согласно данным от приближенных к киевским властям журналистов, уходят огромные суммы бюджетных денег.

"Несколько человек, среди которых генералы СБУ и МВД, бывшие генералы, говорили мне, что "азовцы" тренируются в элитной базе в Новых Петровцах, что численность состава батальона "Азов" доходит до 2-3 тысяч человек. Что зарплата рядового – 1000 долларов, а зарплата офицера – от 2 до 3-5 тысяч долларов", - перечисляет журналист Дмитрий Гордон.

У них дорогие машины, элитные квартиры, связи и влияние. Всем этом они обязаны лично Авакову, ради которого они готовы идти до конца, а в украинских реалиях - до Банковой, если понадобится. И получится, что вместе с ним к власти официально придут явно фашиствующие боевики, которые в специальных лагерях выращивают себе смену. Об этом снял сюжет американский канал HBC. В их сюжете - детский пансионат, где школьников учат ненавидеть восточного соседа.

Совсем скоро такая практика может стать повсеместной. В штабе Авакова всё чаще говорят о смене руководства страной и нетрудно догадаться, что на место президента пророчат самого всесильного главы МВД. Тот кстати совсем недавно в открытую заговорил о необходимости перемен.

"Наша политическая сила предложила этот дискурс. И Арсений Яценюк, и я, и Александр Турчинов и ряд других наших политиков, мы считаем, что это дискурс нужно положить на стол и обсуждать. Я думаю, что очень скоро ты никуда не денешься. Мне бы хотелось, чтобы Порошенко смог бы презентовать перезагрузку политической системы", - заявлял.

Маловероятно, что в ней найдётся место для самого Петра Порошенко. Против него сейчас собираются все политические силы. Даже бывший друг и советник, грузинский экс-президент Саакашвили теперь сблизился всё с теми же националистами Авакова. И, по сути, в открытую анонсирует скорые перемены.

"Поверьте мне, я делал несколько революций, я участвовал и в первом и втором Майдане. Это только начало процесса. Спасибо всем! Слава Украине! Борьба продолжается!" – заявляет Саакашвили.

И эта борьба для Порошенко явно складывается не лучшим образом. Центр силы стремительно перемещается в сторону Авакова, Яценюка, Турчинова и их "Народного фронта". И, похоже, что самые чуткие уже меняют политическую ориентацию. Тот же премьер-министр Гройсман совсем недавно был полностью подконтролен президенту, теперь же, похоже, нашёл новых покровителей.

"Гройсман оказался изворотливым и быстро нашёл себе опору в виде "Народного фронта". Одной из крупнейших фракций. Он лёг под "Народный фронт". Президент с большим недоумением и оторопью увидел, что у премьера, который никто и звать его никак, есть опора на "фронт", есть опора на серьёзнейшую фракцию большинства и его нельзя уволить", - рассуждает политтехнолог Александр Кочетков.

Ослабли позиции Порошенко и на международной арене. Всегда мятый костюм украинского президента вызывает у Запада уже даже не жалость, а скорее пренебрежение. Порошенко не справился с главной задачей – не смог стабилизировать ситуацию. Отсюда и такое отношение. Встреча с Трампом оказалась по факту лишь совместной фотосессией. На G20 не пригласили. Визит в Грузию оказался малоинтересен самим грузинам. Там даже название страны гостей написали с ошибкой. Саммит Украина – ЕС вообще закончился скандалом. Западные политики оказались подписывать итоговый документ, где бы они признавали европейские стремления Незалежной.

Помимо внешней легитимности Порошенко утратил и внутреннюю. В его стране тарифы растут по несколько раз в год, зарплаты падают. Стремительно исчезают целые отрасли промышленности. На Харьковском авиационном заводе теперь делают пластиковые окна. Получается, что страна, которая была способна строить ракеты "Судного дня", теперь превратилась в государство, которое экспортирует семечки, рапс, и гастарбайтеров, причём в огромных количествах. О том, что Украина стремительно вымирает, пишет ведущая польская газета "Речь Посполита". По её подсчетам, ещё до введения "безвиза" в одной только Польше было больше миллиона приехавших из Незалежной. Теперь всё ещё хуже. Ситуация на Украине, уверена газета, выглядит фатально. В стране, по данным ООН, грозит депопуляция. Но Порошенко и его окружение это волнует мало.

"Во власть на Украине пришли самые худшие представители. В каждом народе они есть. Преступники. У каждой национальности есть дураки, преступники, подлецы. И так получилось, что именно такие люди пришли к власти на Украине. И то, что они уничтожают, это уже никого не удивляет", - сказал политолог Лариса Шеслер.

И ради собственного выживания Порошенко пойдёт до конца. По сообщениям украинских СМИ, президент собирается идти в атаку. В Незалежной готовятся расследовать махинации с бюджетом Авакова и его команды. А значит впереди новый виток борьбы за власть. И, возможно, уже не в кабинетах.

Николай Сухарев, Мария Богомолова, Александр Медведев. "В Центре Событий".