Сергей Собянин подписал два новых закона о налоговых льготах

Теги: Москва собянин налог

Сергей Собянин подписал законы о налоговых льготах для инвесторов. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".

Сергей Собянин подписал два закона о налоговых льготах для инвесторов, вкладывающих средства в реальный сектор и инновации. Об этом мэр Москвы сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Кому и зачем мы даем эти льготы? Даем московской промышленности, которая, вопреки известным заблуждениям, не умерла, а живет и чувствует себя неплохо. Москва выпускает хлеб, мясо, молоко и мороженое, которые с удовольствием покупают по всей России. На московских фабриках производят зубную пасту, косметику и лекарства. Руками москвичей сделаны лучшие в мире комплексы ПВО и космические спутники", - написал Собянин.

По его словам, инвесторам предлагается строить новые заводы или модернизовать существующие предприятия в рамках региональных инвестиционных проектов.

"Инвестор должен вложить не менее 300 миллионов рублей в производство новых товаров. Взамен он получит на 10 лет льготную ставку налога на прибыль. Всего 10% вместо стандартных 17%, зачисляемых в городской бюджет. Другие льготы (по стоимости аренды земли или региональным налогам) также возможны", - отметил мэр.

Кроме того, предлагается активнее инвестировать в организацию производства на свободных площадках особой экономической зоны в Зеленограде и технополисе "Москва". Дополнительным стимулом в пользу выбора московской ОЭЗ станут новые налоговые льготы.

"До 2028 года резиденты ОЭЗ освобождаются от региональной части налога на прибыль. Затем для них будет установлена льготная ставка (5% - до 2033 г., далее – 12,5%). В 2 раза, с 5 до 10 лет, увеличен срок освобождения резидентов ОЭЗ от уплаты земельного и транспортного налогов. Применение этих льгот позволит снизить налоговую нагрузку примерно на 30% по сравнению с обычным уровнем", - подытожил Собянин.