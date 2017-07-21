СПЧ: отклонение прошения Пичугина о помиловании не является окончательным

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Решение комиссии по помилованию Оренбургской области, отклонившей прошение экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, неокончательное, носит рекомендательный характер. Полномочия по осуществлению помилования принадлежат только главе государства, заявил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов напомнил, что полномочия по осуществлению помилования принадлежат только главе государства. Так он прокомментировал решение комиссии по помилованию Оренбургской области, отклонившей прошение экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина.

"Решение региональной комиссии по помилованию не является окончательным, поскольку полномочия по осуществлению помилования принадлежат только главе государства. Все решения других инстанций, которые рассматривают ходатайства, носят исключительно рекомендательный характер", - цитирует РИА Новости Федотова.

Глава президентского совета также пояснил, что после региональной комиссии прошение должна рассмотреть комиссия по вопросам помилования при президенте России и только после этого решение принимается главой государства.

Пичугин – бывший глава службы внутренней экономической безопасности ЮКОСа. Его признали виновным в организации убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. В 2007 году его приговорили к пожизненному заключению. В ноябре 2015 года Пичугин в первый раз подал прошение о помиловании, однако ему было отказано.

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