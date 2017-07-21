Путин считает нелепостью использование псевдонимов в соцсетях

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У Владимира Путина нет времени на социальные сети. Об этом сам президент сказал на встрече с детьми в образовательном центре "Сириус". По его словам, у него такой тяжелый рабочий день, что ему не до "листания" ленты Instagram. Кроме того, Путин заметил, что считает нелепым использование псевдонимов в соцсетях.

Владимир Путин не пользуется социальными сетями. Об этом глава государства рассказал на встрече с детьми в образовательном центре "Сириус", сообщает TVC.RU.

Один из подростков по имени Артем спросил, листает ли Владимир Путин ленту Instagram перед сном. По словам главы государства, у него такой тяжелый рабочий день, что ему не до этого.

Путин подчеркнул, что у него нет ни одного аккаунта в соцсетях. Говоря о нике, который президент выбрал бы себе для интернета, Путин отметил, что для него нелепо пользоваться псевдонимом.

"Если человек делает что-то достойное, если ему есть чем гордиться, зачем прятаться за псевдонимом", - сказал Путин.