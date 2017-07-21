Путин назвал три главные ценности в своей жизни

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Любовь, свобода и сама жизнь — таковы главные ценности Владимира Путина. Об этом президент рассказал на встрече с детьми в образовательном центре "Сириус".

Владимир Путин во время общения с детьми в образовательном центре "Сириус" в Сочи назвал три главные ценности своей жизни. Об этом сообщает TVC.RU.

По его словам, это сама жизнь, любовь и свобода.

"По каждой из этих позиций можно трактаты писать. Можно говорить о том, что такое жизнь, насколько она ценна. Можно долго рассуждать о том, что такое любовь. Что такое свобода? Как далеко она распространяется? Но на мой взгляд, это самые главные ценности", - сказал президент.

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