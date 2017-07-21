Неизвестные напали на здание суда в Одесской области

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Группа неустановленных лиц пытается захватить здание Ширяевского районного суда Одесской области и взять в заложники его сотрудников. Группа людей выбила окна и двери здания суда, заблокировала входы шинами и угрожает их поджечь.

Группа неизвестных пытается захватить административное здание Ширяевского районного суда Одесской области. Об этом сообщается на странице Одесского апелляционного хозяйственного суда в Facebook.

"В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и содержание в заложниках судей Ширяевского районного суда Одесской области. Действия лиц подпадают под признаки ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины", - говорится в сообщении.

По данным суда, группа неизвестных выбила окна и двери здания суда, заблокировала вход шинами и угрожает их поджечь.

Некоторое время назад эти люди также вели онлайн-трансляцию с места событий через соцсети, однако в настоящее время она прекращена. О причинах действий захватчиков пока не сообщается.

У В А Г А!!! ЗАХОПЛЕННЯ СУДУ! В ці хвилини відбувається фактичне захоплення адміністративної будівлі суду «активістами» ... Опубликовано Одеський апеляційний господарський суд 21 июля 2017 г.

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