В Москве нашли 300 килограммов радиоактивной черники

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Радиоактивный цезий обнаружили в 300 килограммов черники, поступившей на прилавки Москвы. Чаще всего радиоактивные элементы выявляли в ягодах, доставленных из Белоруссии, Владимирской и Архангельской областей.

В Москве обнаружили радиоактивный цезий в 23 партиях черники общим весом около 300 килограммов. Основная масса загрязненной радионуклидом ягоды попала в столицу из Белоруссии.

"Радиологическим отделом городской ветеринарной лаборатории ГБУ "Мосветобъединение" на середину июля было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 [Cs-137] в 23 партиях черники общим весом 297,3 килограмма", - сообщил агентству ТАСС сотрудник комитета ветеринарии столицы.

Две партии радиоактивной черники привезли из Владимирской области, еще одну - из Архангельской. В четырех случаях регион происхождения опасного продукта указан не был. Радиоактивные ягоды будут уничтожены.

Цезий-137 опасен для человека. Он накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и попадает в мышцы, почки, сердце, легкие и печень.

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