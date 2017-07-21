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Владимир Путин не намерен менять Конституцию страны из-за выборов главы государства, хотя его "упрашивали это сделать". Об этом президент сказал на встрече с детьми в образовательном центре "Сириус". Путин также рассказал, что пока не решил, будет ли принимать участие в выборах 2018 года.

Владимир Путин не принял решения об участии в президентских выборах в 2018 году. Об этом президент сказал на встрече с детьми в образовательном центре "Сириус", передает TVC.RU.

"В 2018 году выборы, до начала избирательной кампании еще время есть, поэтому посмотрим. Нужно ли мне продолжать свою работу в этом качестве, я еще не решил", - сказал Путин. Он добавил, что рано или поздно ему все равно придется оставить пост президента.

Кроме того, президент рассказал, что его "в свое время упрашивали изменить Конституцию" ради президентских выборов, однако он не стал этого делать, и не будет делать в будущем.