17:09, 21 июля 2017

Рособрнадзор лишил лицензии три вуза

Теги:  вуз  рособрнадзор  Образование

Рособрнадзор лишил государственной лицензии Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета", а также остановил действие лицензий у Института языков и культур имени Льва Толстого в Москве и Сергиево-Посадского гуманитарного института.

Рособрнадзор отозвал лицензию у Института языков и культур имени Льва Толстого. Как передает "Интерфакс", решение принято на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда.

Надзорное ведомство также приостановило действие лицензии негосударственного вуза - Сергиево-Посадского гуманитарного института, а также полностью лишило государственной аккредитации Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета".

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