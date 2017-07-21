Рособрнадзор лишил лицензии три вуза

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Рособрнадзор лишил государственной лицензии Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета", а также остановил действие лицензий у Института языков и культур имени Льва Толстого в Москве и Сергиево-Посадского гуманитарного института.