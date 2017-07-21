Путин назвал событие, оказавшее на него наибольшее влияние

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Владимир Путин назвал развал СССР событием в жизни, которое оказало на него наибольшее влияние. Об этом он сказал в ходе общения с учащимися детского образовательного центра "Сириус". Вопрос президенту задала школьница. Глава государства не сразу нашелся, что ответить.

Владимир Путин ответил на вопрос о том, какое событие в жизни произвело на него наибольшее влияние. Об этом президента спросила школьница в ходе общения главы государства с учащимися детского образовательного центра "Сириус". За трансляцией следит TVC.RU.

"У меня, пожалуй, не было ничего такого, чтобы раз, и изменило… хотя было. Постараюсь сказать по-серьезному", - сказал Путин. После недолго молчания, президент назвал событие, о котором его спросила девочка. "Все-таки, наверное, развал Советского Союза. Такой взрослый ответ, извини, но ты мне взрослый вопрос задала", - ответил президент.

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