Убивший жену по неосторожности фаерщик-самоучка предстанет перед судом

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Суд в Смоленске рассмотрит дело против местного жителя, которого обвиняют в том, что он сжег жену, показывая ей фаер-шоу. Трагедия произошла в апреле этого года во время семейного застолья.

В Смоленской области перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей жене.

Как сообщили агентству РИА Новости в региональной прокуратуре, трагедия произошла 15 апреля во время семейного застолья. 33-летний житель Вязьмы решил показать супруге увиденный в цирке фокус с выдуванием огня. Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость, поднес зажигалку к губам и подул на нее. Огонь попал на сидевшую напротив жену.

В результате женщина получила ожоги 90% поверхности тела. Жена горе-фокусника скончалась через три дня в больнице. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело, которое в настоящий момент направлено в суд для рассмотрения по существу.

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