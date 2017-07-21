Путин опроверг цензуру в российском интернете

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В интернете должны действовать такие же законы, как при регулировании обычной общественной жизни. Об этом сказал Владимир Путин, отвечая на вопросы детей во время встречи в образовательном центре "Сириус". По его словам, в Сети должно быть все, что не запрещено законом.

В интернете должно быть все, что не запрещено законом. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с детьми в образовательном центре "Сириус" в Сочи, передает TVC.RU.

"Свобода – это одна из фундаментальных ценностей. Но она трансформируется там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека. То же самое касается и свободы в интернете. Там должно быть разрешено все, что не запрещено законом", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что в интернете должны действовать такие же законы, как при регулировании обычной общественной жизни.

"Вот, скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, сейчас вот эти "группы смерти" так называемые - подталкивание молодых людей к суициду. Это что, это мы должны предоставить право всем безнаказанно заниматься этой деструктивной и, по сути, преступной деятельностью? Да, нет, конечно", - сказал Путин.

В то же время президент заметил, что в России, в отличие от СССР, "цензуры нет ни в одной сфере".

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