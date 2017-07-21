Выборы, интернет, Платов: Путин ответил на вопросы детей

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Недетский разговор президента России с юными россиянами в образовательном центре "Сириус" продлился три часа. Владимир Путин ответил на самые разные вопросы школьников — от развития биотехнологий и музыкальных предпочтений президента до вероятного преемника и желания продолжать быть президентом.

Владимира Путина в зале встречают аплодисментами. Как сообщает "ТВ Центр", во вступительном слове глава государства рассказывает, почему образовательный центр "Сириус" создать решили именно в Сочи — инфраструктура могла быть использована для новых достижений и в культуре, и в науке. Идея объединить все это под одной крышей пришла именно президенту.

"Поделился с некоторыми коллегами в Москве. Люди интересные, грамотные, продвинутые. Они сказали: ничего у вас не получится. А почему? А потому что хоккеисты все эти ваши начнут с того, что набьют морду математикам. Возникала тревога, а потом я поговорил с хоккеистами выдающимися. Они говорят: ничего этого не будет. Они знают цену победы. Они будут ценить это в других", - рассказал Владимир Путин.

Именно так все и сложилось, продолжает Путин. А значит, и проект придуман и реализован не зря. На встрече с главой государства 800 участников июльской смены. Они обучаются по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт". Вопросы подготовили за несколько недель, но до этого дня держали их в секрете.

"Могу похвастаться. И название тоже я придумал. Долго думал, как сделать, чтобы все сочеталось. Чтобы было понятно, что здесь собрались талантливые молодые люди. Самые яркие. Самая яркая звезда на небе — это Сириус. Вот так и возникло название", - сказал Путин.

С самого начала беседы вопросы о личном — пользуется ли Владимир Путин социальными сетями, листает ли президент Instagram или смотрит YouTube.

— У меня тяжёлый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram: я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели. Поэтому если честно, то сотрудники моего аппарата, Администрации, конечно, очень активно используют интернет во всех его ипостасях, но я лично практически этим не пользуюсь.

— Вы себе выбрали бы, потому что миллион аккаунтов, которые называются "Владимир Путин", Real Vladimir Putin?

— Я знаю, что полно всяких аккаунтов, где-то около 5 тысяч, по-моему. Я не имею ни к одному из них никакого отношения, так, чтобы вам и другим пользователям было понятно. Что касается ников. Это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, и я пользовался иногда в силу технологической необходимости псевдонимами, но сейчас для меня пользоваться псевдонимом просто нелепо, никакого ника я бы, конечно, себе выбирать не стал, просто под своим собственным именем. Кстати говоря, на мой взгляд, это нормально было бы для всех, а чего прятаться за какими-то псевдонимами? Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним "Платов", но у всех были псевдонимы, потому что работа такая, которая предполагает определённый уровень конспирации. Здесь-то зачем.

Вопрос, его задают уже не дети, а взрослые - какие для вас три главные ценности в жизни.

"Первое – это сама жизнь, это самая большая ценность, далее – любовь и свобода. Вот по каждой из этих позиций можно трактаты написать. Они и написаны уже, можно писать их бесконечно. Можно говорить о том, что такое жизнь, которая так ценна: это чисто биологическое состояние или интеллектуальное? Можно долго рассуждать по поводу того, что такое любовь. Что такое свобода? Где она? Как она далеко распространяется? И где она заканчивается? Заканчивается там, где мы начинаем нарушать свободу других людей, и как сопоставлять свою собственную свободу со свободой другого человека", - ответил президент.

Хоккеисты интересуются, как президент справляется с агрессией в свой адрес и может ли он сам быть агрессивен к окружающим.

"Конечно, у меня постоянно возникают стрессовые, полустрессовые ситуации, мне многое не нравится, но все-таки я научился себя сдерживать. Не знаю, как это со стороны смотрится, но считаю, что мне это удается. Более того, полагаю, что это является большим преимуществом в отношениях с людьми, особенно в отношении с теми, кто эти эмоции сдерживать не может. Если же у меня иногда срыв какой-то получается, что чрезвычайно редко бывает, я, честно говоря, на себя очень сержусь, потому что считаю, что проявление агрессии в сегодняшнем мире, в сегодняшнем социуме, в отношениях между людьми – это отчасти проявление слабости, мне это не нравится", - ответил президент.

Один из самых юных участников смены - десятилетний фигурист Кирилл Шаповалов из Москвы - спрашивает президента про самое яркое воспоминание детства.

Я уже большой мальчик, запамятовал какие там яркие впечатления. Вы знаете, наверное, всё-таки самые яркие, если совсем далеко уйти. Я же значительную часть времени рос на улице, во дворе, в центре Ленинграда. Это были свои университеты и своя школа. Одно из таких ярких впечатлений, которое у меня до сих сохранилось, – это, так скажем, моё некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на моё некорректное поведение. Это было неоднократно, но это учит, учит не просто вежливому отношению к другим людям, а учит уважать других людей, в этом есть определённый смысл. Если позднее, когда я уже спортом начал заниматься, то самые яркие впечатления были от спортивных состязаний. Я начал с борьбы самбо, потом мы перешли в борьбу дзюдо все, вся группа, и даже на очень небольших по уровню соревнованиях были такие яркие, запоминающиеся схватки, которые я помню до сих пор.

22 июня в День памяти и скорби президент в Александровском саду Московского Кремля, отдавая дань памяти павшим героям, вымок под дождем. Путина спросили, почему он стоял без зонта.

"Вы знаете, во-первых, дождь пошел неожиданно. Есть такое свойство у дождя: иногда начинается неожиданно. Я не считаю, что те, кто стояли под зонтом, что-то нарушили, какой-то протокол, особенно это касается женщин. Вы знаете, война – это не просто кровь и смерть, как ни печально об этом сказать. Это, конечно, и кровь, и смерть, это все ужасы войны. Но это, кроме всего прочего, огромный труд, тяжелейшая работа. Вы представляете, войска идут или в одну сторону, или в другую, либо наступают, либо отступают, они в поле находятся и днем, и ночью, и летом, и зимой, и в снег, и в дождь. И нет ситуации, при которой день закончился боевой, и все пошли по домам отдохнуть. Они там, на месте: там живут, погибают. Это ужасная ситуация. Поэтому мне даже в голову не пришло, что нужно встать под зонт в тот самый момент, когда происходит возложение венка. Не сахарные – не растаем", - ответил Путин.

Несколько вопросов президенту написали на карточках и, как билет на экзамене, попросили вытащить одну. Достался трудный - "Как вы относитесь к тем, кто косит от армии?

"В чем смысл военной службы? В готовности пожертвовать собой ради своих соотечественников, ради своих близких, даже тех людей, которых военный не знает, но все равно относится к ним, как к членам своей семьи. В этом смысл воинской службы. И уклонение от исполнения мужчиной вот этого своего долга это не может не вызывать отторжения и осуждения. Были времена совсем недавно, которые не делали чести армии, например, это дедовщина и так далее. Ничего в этом хорошего нет. Сейчас в значительной степени изжито это. Но дело даже не в этом. Чего бы ни было, все равно армия должна существовать. Все равно служить надо", - сказал Путин.

Целый блок политических вопросов. Если бы Владимир Путин покинул пост президента, спрашивают школьники, чем бы он занимался? Глава государства ответил, что президентство, конечно, накладывает определенный отпечаток ответственности, но даже сейчас он находит время, чтобы общаться с друзьями и отдыхать.

Поэтому ничего такого особенного я здесь не вижу, и ничего такого особенного я не предполагал бы сделать, если бы освободился от этого груза. Но когда-нибудь мне придётся это сделать: всё равно есть предусмотренные Конституцией сроки исполнения президентом своих обязанностей. У меня была возможность, меня даже упрашивали в своё время Конституцию поменять. Я не стал этого делать, не намерен делать этого в будущем. В Конституции всё написано. Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве, я ещё не решил, я ещё посмотрю. В 2018 году, как вы знаете, выборы. До начала избирательной кампании ещё время есть, поэтому посмотрим. Но в целом, я считаю, что живу нормальной жизнью с определённой спецификой, которая есть, мне кажется, в каждом виде деятельности", - рассказал президент.

Уточняющим стал вопрос - есть ли у Путина политический преемник.

"Хочу вам сразу сказать, что общая международная практика заключается в том, что если лидер партии, страны, государства уходит, то, как правило, не всегда, но, как правило, кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на какого-то человека как на того, кто может возглавить правительство страны или партии. Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией. Поэтому кого бы кто бы ни предлагал, личный выбор всегда за гражданами РФ", - напомнил Путин.

Разговор получился во многом недетский. И тем он и интересен. Ведь власть, и это очевидно, хочет не только указывать молодому поколению верное направление, но и быть в диалоге с теми, от кого зависит будущее страны.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".