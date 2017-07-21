Путин категорически не согласен с формулой "цель оправдывает средства"

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Владимир Путин категорически не согласен с тем, что цель оправдывает средства. Об этом глава государства заявил в программе "Недетский разговор с Владимиром Путиным". Президент, общаясь с воспитанниками "Сириуса", также рассказал о своем понимании успеха.

Президент России Владимир Путин поделился своим мнением о формуле "Цель оправдывает средства". Об этом глава государства заявил в программе "Недетский разговор с Владимиром Путиным", передает TVC.RU.

"Многие из вас знают такую формулу - "цель оправдывает средства", то есть если цель высокая и благородная, то неважно, какие методы вы используете для ее достижения. Категорически с этим не согласен", - сказал глава государства.

Президент, общаясь с воспитанниками "Сириуса", также рассказал о своем понимании успеха.

"Успех для меня - это возможность воспользоваться результатами достижения какой-то цели, возможность воспользоваться результатами решения какой-то задачи. Ставишь перед собой какую-то цель, добился ее, но этого недостаточно", - заявил Путин.

По его словам, также надо "уметь воспользоваться этими результатами либо самому, либо сделать так, чтобы другие могли этим воспользоваться".

Ранее Путин опроверг цензуру в российском интернете. По его словам, в интернете должны действовать такие же законы, как при регулировании обычной общественной жизни.

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