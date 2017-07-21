Путин пообещал разобраться с невыплатой премий за олимпиады в регионах

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Владимир Путин пообещал разобраться с возможной проблемой в регионах, где за победу в олимпиадах не платят премии. Просьба обратить внимание на это прозвучала во время "Недетского разговора" президента, в ходе которой глава государства общается с детьми в образовательном центре "Сириус".

В ходе общения Владимира Путина с детьми в образовательном центре "Сириус" президента спросили, почему премии за олимпиады платятся только в Москве. Вопрос главе государства адресовал Егор из Сочи, передает TVC.RU.

По словам школьника, ему отказали в премии за победу в олимпиаде в его родном городе - Сочи. Возможность получить деньги была только до 2016 года, сказал он. Егор утверждает, что нигде в регионах выплаты не проводятся.

В ответ Путин сказал, что не понимает, как такое вообще возможно. Он пообещал обратить внимание на этот вопрос и разобраться в ситуации.

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