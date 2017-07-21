Власти США запретили американцам поездки в КНДР

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США ввели запрет на поездки американцев в КНДР. Официально о решении властей объявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Исключения будут сделаны для тех, кто едет в Северную Корею "с определенными гуманитарными или иными целями", пояснила она.

Администрация США ввела запрет на поездки американских граждан в КНДР. Об этом объявил Госдеп, передает ТАСС. Ранее о возможности такого сценария писали американские газеты.

Несмотря на это, некоторые американские граждане, которые едут в КНДР "с определенными гуманитарными или иными целями", все же смогут подать заявление на получение специальной отметки в паспорте, которая позволит им путешествовать по Северной Корее. Все подробности этой процедуры опубликованы на сайте Госдепа.

В начале июня КНДР освободила американского студента Отто Вомбиера, которого приговорили к 15 годам заключения за кражу агитационного плаката. Он впал в кому после вынесения ему приговора. Спустя несколько дней после прибытия на родину Вомбиер скончался. Американские медики установили, что ему нанесли черепно-мозговую травму. Северная Корея отвергает эту версию.

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