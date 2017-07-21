Шон Спайсер покинул пост пресс-секретаря Дональда Трампа

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Пресс-секретарь Белого дом Шон Спайсер подал в отставку. Как пишет The New York Times, причиной такого решения стало его несогласие с решением президента США Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в пятницу подал в отставку в связи с несогласием с руководством по кадровым вопросам, пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Спайсер был против состоявшегося ранее в пятницу назначения на пост директорам по связям Энтони Скарамуччи.

Финансист Скарамуччи ранее принял предложение президента США Дональда Трампа занять пост директора по связям в Белом доме, сообщали американские телеканалы. Официально об этом объявлено не было.

Бывший директор связей администрации Трампа Майк Дабке покинул пост в мае. С тех пор в роли временного директора выступал Спайсер.

Скарамуччи часто выступал в роли защитника Трампа на американском телевидении, а также работал в миллиардера в период формирования новой американской администрации.

В июне CNN опубликовал материал под заголовком "Российский инвестиционный фонд оказался связан с командой Трампа", в котором рассказывалось о встрече главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с бизнесменом Скарамуччи. Он входил в переходную команду президента США. Позже статью удалили из-за несоответствия редакционным стандартам.

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