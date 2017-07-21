Участок красной ветки московского метро закроют в воскресенье
Центральный участок Сокольнической линии московского метрополитена будет закрыт в воскресенье. Для проведения ремонтных работ будет закрыт участок от станции "Комсомольская" до станции "Парк Культуры".
Московский метрополитен предупредил жителей и гостей столицы о том, что в воскресенье, 23 июля, будет закрыт центральный участок Сокольнической линии.
Как пояснила пресс-служба подземки, для проведения ремонтных работ будет закрыт участок от станции "Комсомольская" до станции "Парк Культуры".
Движение поездов будет осуществляться только на участках "Бульвар Рокоссовского" - "Комсомольская" и "Парк культуры" - "Саларьево".
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