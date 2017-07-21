Участок красной ветки московского метро закроют в воскресенье

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Центральный участок Сокольнической линии московского метрополитена будет закрыт в воскресенье. Для проведения ремонтных работ будет закрыт участок от станции "Комсомольская" до станции "Парк Культуры".

Московский метрополитен предупредил жителей и гостей столицы о том, что в воскресенье, 23 июля, будет закрыт центральный участок Сокольнической линии.

Как пояснила пресс-служба подземки, для проведения ремонтных работ будет закрыт участок от станции "Комсомольская" до станции "Парк Культуры".

Для пассажиров будут закрыты ст. «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина» и «Кропоткинская». — Московское метро (@MetroOperativno) July 21, 2017

Движение поездов будет осуществляться только на участках "Бульвар Рокоссовского" - "Комсомольская" и "Парк культуры" - "Саларьево".

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