19:27, 21 июля 2017

Участок красной ветки московского метро закроют в воскресенье

Теги:  Транспорт  метро  москва

Центральный участок Сокольнической линии московского метрополитена будет закрыт в воскресенье. Для проведения ремонтных работ будет закрыт участок от станции "Комсомольская" до станции "Парк Культуры".

Московский метрополитен предупредил жителей и гостей столицы о том, что в воскресенье, 23 июля, будет закрыт центральный участок Сокольнической линии.

Как пояснила пресс-служба подземки, для проведения ремонтных работ будет закрыт участок от станции "Комсомольская" до станции "Парк Культуры".

Движение поездов будет осуществляться только на участках "Бульвар Рокоссовского" - "Комсомольская" и "Парк культуры" - "Саларьево".

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