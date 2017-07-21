В МИД Польши прояснили судьбу захоронений красноармейцев

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Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в Польше, не приведут к ликвидации мест захоронений солдат Красной Армии в публичных местах. Целью закона не является осквернение памяти о битвах, подчеркнули в МИД Польши.

Закон о декоммунизации и поправки к нему не предполагают снос советских памятников и не нарушают двустороннее соглашение с Россией. Свою позицию по данному вопросу прояснили агентству РИА Новости в МИД Польши.

"Польша всегда с должным почтением заботилась и заботится о могилах всех погибших военных, военнопленных и интернированных, независимо от их национальности или обстоятельств, при которых они оказались на наших землях. То же самое касается могил российских и советских солдат", - подчеркнули в ведомстве.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

В Москве действия Варшавы сочли оскорбительными. Решение польских властей осудил парламент Израиля. На фоне этого Минобороны России опубликовало материалы, посвященные событиям освобождения Красной Армией Польши от немецко-фашистской оккупации.

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