Германия заявила о провале перемирия на востоке Украины

Теги: Политика германия украина донбасс

Министерство иностранных дел ФРГ сообщило о провале перемирия, которое было введено на востоке Украины 24 июня. У сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня, считают немецкие дипломаты.

Режим перемирия на юго-востоке Украины провалился. Об этом заявили в МИД Германии. В сообщении ведомства сказано, что по-прежнему наблюдаются "многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения".

"У сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня", - цитирует РИА Новости документ ведомства.

"Хлебное перемирие" было согласовано контактной группой по Украине на встрече в Минске. Стороны договорилась о режиме тишины с полуночи 24 июня до 31 августа. 20 июля на Украине сообщили о гибели девяти военных в Донбассе.

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