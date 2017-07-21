Американские СМИ сообщили о связях Весельницкой с ФСБ

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Адвокат Наталья Весельницкая в прошлом представляла интересы ФСБ в судах. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters. По данным СМИ, она представляла интересы ФСБ в споре о правах на недвижимость.

Американские СМИ узнали новые подробности в деле встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом. По данным агентство Reuters, Наталья Весельницкая в прошлом представляла интересы ФСБ в суде.

Как пишет агентство, в 2011-2012 года Весельницкая защищала подведомственного ФСБ подразделения тыла войсковой части 55002 в споре вокруг имущества на северо-западе Москвы. Тогда суд принял решение не в пользу Службы.

При этом Reuters не удалось выяснить, когда и кем именно был подан иск, но агентство утверждает, что в разбирательство было вовлечено Росимущество.

О встрече Натальи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим в июле сообщила газета The New York Times. Встреча, по данным издания, была организована под предлогом, что у российской стороны якобы есть сведения, которые могут навредить Хиллари Клинтон.

Позже Трамп-младший опубликовал свою переписку с посредником в организации встречи, британцем Робом Голдстоуном. Из нее следовало, что встречу организовали по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова.

По словам Трампа-младшего, встреча не привела ни к какому результату. Сама Весельницкая говорила, что американцы хотели получить порочащие сведения о Хиллари Клинтон, но она ими не обладала. Вместо этого она хотела рассказать штабу Трампа, что Уильям Браудер, которого в России заочно осудили за уклонение от налогов, жертвовал средства национальному комитету Демократической партии.