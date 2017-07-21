В Лондоне эвакуировали посетителей Британского музея

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Британский музей в Лондоне был в срочном порядке эвакуирован в связи с потенциальной угрозой безопасности. Решение было принято после поступившего сообщения от полиции об угрозе безопасности в окрестностях музея. По громкой связи посетителей попросили как можно скорее покинуть помещения музея.

Посетителей Британского музея в Лондоне эвакуировали в связи с угрозой безопасности. Об этом говорится в сообщении культурного объекта в Twitter.

Решение об эвакуации было принято после поступившего сообщения от полиции об угрозе безопасности в окрестностях музея, узнал ТАСС. По громкой связи посетителей попросили как можно скорее покинуть помещения музея.

Спустя полчаса после того, как все посетители вышли из здания, администрация музея объявила о возобновлении его работы.

Британский музей - главный историко-археологический Великобритании и один из крупнейших музеев мира, второй по посещаемости, среди художественных музеев, после Лувра.

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