Минфин США ввел санкции против россиянина за пособничество ИГ

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Гражданина России, уроженца Ингушетии Малика Барханоева заподозрили в США в связях с запрещенным в России "Исламским государством", против него были введены санкции. По информации Минфина США, россиянин приехал в Сирию через Турцию и посетил тренировочный лагерь террористов, после этого он якобы примкнул к ИГ в САР.

Минфин США ввел санкции в отношении гражданина России, уроженца Ингушетии Малика Барханоева. Вашингтон обвиняет его в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", передает РИА Новости.

Барханоев якобы сначала приехал в Сирию через Турцию и посетил террористический тренировочный лагерь. После завершения подготовки Барханоев, утверждают в США, присоединился к группировке ИГ в Сирии. Согласно распространенной информации, Барханоев также сам признавался, что воевал на стороне ИГ и находился в сирийском городе Манбидж.

По данным Минфина США, Малик Русланович Барханоев родился в 1992 году в станице Орджоникидзевская (ныне город Сунжа), в рядах боевиков известен под прозвищем Саифуддин Ингуши.

На практике решение Вашингтона означает запрет для американских граждан и компаний вести какие-либо дела с Барханоевым. Его активы, в случае обнаружения таковых в банковской системе США, будут заморожены.

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